Volotea. Inaugurati due nuovi voli da Cagliari per Firenze e Barcellona

Fino a quattro frequenze settimanali per il capoluogo toscano e fino a tre per la città catalana

Di: Redazione Sardegna Live

E' stato inaugurato ieri, presso l'aeroporto di Elmas a Cagliari, il nuovo volo con destinazione a Firenze. Ma non è l'unica novità: è infatti in calendario per oggi la partenza del primo volo per Barcellona. Il collegamento col capoluogo toscano avrà fino a quattro frequenze settimanali (ogni martedì, giovedì, sabato e domenica) nei periodi di maggior traffico, con un'offerta di 36mila posti (230 voli).

Per quanto riguadra la metropoli spagnola sono previste fino a tre frequenze (ogni mercoledì, venerdì e domenica) con un'offerta di oltre 27mila posti (170 voli). Con il calendario di voli che si infittisce ulteriormente, Volotea diventa la seconda compagnia per numero di mete raggiungibili dallo scalo isolano.

"Siamo molto felici di inaugurare due nuove tratte in partenza dallo scalo di Cagliari - ha dichiarato Valeria Rebasti, country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Base di Volotea dal 2019, il capoluogo sardo può annoverare oggi un portfolio di destinazioni ampio e variegato, che comprende mete nazionali ed internazionali".

"Grazie a questi due nuovi voli - ha concluso -, i passeggeri cagliaritani potranno ammirare le meraviglie della città toscana e del capoluogo catalano e ci auguriamo di poter incrementare il numero di passeggeri desiderosi di partire alla volta di Cagliari, e in generale tutta la Sardegna, abbonda".