Anche ad Alghero le celebrazioni per i cento anni dell’Aeronautica

Doppia festa questa mattina anche per gli 85 anni della fondazione dell’aeroporto militare

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina presso l’aeroporto militare di Alghero si è svolta la cerimonia per il Centenario dell’Aeronautica Militare e l'85° anniversario della fondazione dell’aeroporto.

Alla manifestazione hanno preso parte diversi sindaci del territorio, in primis quelli di Sassari e Alghero, Nanni Campus e Mario Conoci, alla presenza delle massime autorità militari e politiche del territorio, il Vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa, mons. Mauro Maria Morfino, e una rappresentanza di scolaresche del territorio.

Nell'arco della giornata l'aeroporto militare, fino alle ore 15.30, apre le porte agli ospiti che potranno così visitare lo scalo, in particolare il rifugio antiaereo della seconda guerra mondiale, dove i volontari dell’associazione “Nel vivo della storia” saluteranno i visitatori con le divise e i mezzi originali dell’epoca. In mostra anche i mezzi che vengono utilizzati per l’assistenza ai velivoli e la sicurezza antincendio, i velivoli storici, la sala “Antoine de Saint Exupéry” dedicata al noto scrittore e una piccola mostra fotografica presso il circolo che ripercorre gli 85 anni di storia dell’aeroporto di Alghero.