Castiadas. Carabinieri sequestrano discarica abusiva, un indagato

Trovate carcasse d'auto e di barche, materiale edile e plastica

Di: Redazione Sardegna Live

Un terreno a Castiadas è stato trasformato in discarica abusiva dove venivano gettati rifiuti speciali, carcasse di auto e materiale inquinate. Un 58enne è stato denunciato dai carabinieri per aver trasportato e smaltito rifiuti senza autorizzazione e per averli anche bruciati in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

L'area grande circa 2mila metri quadri in località Cala Sinzias è stata sequestrata. L'operazione dei carabinieri è scattata a seguito di una segnalazione ricevuta dai militari dall' 11/o Nucleo Elicotteri dell'Arma di Elmas che durante una perlustrazione avevano notato il terreno pieno di rifiuti.

È scattato immediatamente un blitz che ha consentito di individuare il terreno circondato da recinzioni e alberi, non visibile dalla strada, all'interno del quale erano stati accumulati nel tempo rifiuti di varia natura, sia speciali che pericolosi, come rifiuti metallici, pneumatici, batterie per auto, parti di motori e carrozzerie di veicoli, mezzi agricoli e natanti, elettrodomestici, materiale edile e rifiuti plastici. Trovate anche 16 carcasse tra auto, moto, furgoni e roulotte sui quali sono in corso ulteriori indagini per individuare e multare i proprietari che non li hanno smaltiti correttamente.