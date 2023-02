Quartu Sant'Elena. Furto di energia elettrica: nei guai un allevatore 44enne

Tramite un allaccio abusivo, l'uomo si serviva gratuitamente della corrente per la propria abitazione, per i macchinari di lavoro, per la mungitrice e altro

Di: Alessandra Leo

Aveva realizzato un allaccio abusivo alla corrente elettrica tramite un rudimentale bypass su un palo della luce pubblica. In questo modo un allevatore 44enne di Quartu Sant'Elena, già noto alle forze dell’ordine, si serviva gratuitamente della corrente elettrica sia per la propria abitazione che per i macchinari di lavoro, per la mungitrice e altro.

Il marchingegno è stato scoperto ieri dai carabinieri della locale Stazione unitamente ai colleghi della Stazione di Burcei e della Sezione Operativa della Compagnia cittadina, ai militari del NAS di Cagliari, col supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna di Abbasanta e con l'impiego di un'unità cinofila antidroga e anti esplosivo del Nucleo Cinofili e della Compagnia di Cagliari, in occasione di un controllo delle condizioni igienico sanitarie di ovili e relativi bestiami.

I militari hanno così denunciato il 44enne per furto di energia elettrica.