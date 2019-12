Amianto: dalla Regione oltre 2 milioni di euro per le bonifiche

Lampis: “Assicurare la salute e il benessere dei cittadini”

Di: Antonio Caria

“Con il Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dall'amianto, la Regione intende assicurare la salute e il benessere dei cittadini, garantendo condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a rilevare eventuali situazioni di pericolo, definire gli interventi di bonifica e di smaltimento e le modalità di gestione dei rifiuti”.

Ad annunciarlo è stato l'assessore regionale della Difesa dell'Ambiente, Gianni Lampis, dopo l’approvazione della delibera, di concerto con l'Assessore della Sanità, che prevede interventi per 2,3 milioni di euro.

Queste le ripartizioni: al Comune di Oristano andranno 94mila 487 euro) per i lavori di rimozione dell'amianto dal palazzetto dello sport comunale, e, proporzionalmente alla popolazione residente ed al numero dei piani di lavoro presentati alle aziende sanitarie, alla Provincia di Sassari 471mila 692 euro, a quella di Nuoro 168mila 491 euro, a quella di Oristano 268mila 478 euro, a quella del Sud Sardegna 509mila 549 euro e alla Città metropolitana di Cagliari 487mila 300 euro.

Inoltre, sono stati stanziati anche 300mila euro per l'attuazione di un programma straordinario per la bonifica dall'amianto nelle condotte ad di Abbanoa (209mila euro per 2.022 chilometri ancora da bonificare) e dei Consorzi di bonifica della Sardegna Centrale (78mila euro per 750 km) e della Sardegna Meridionale (13mila euro per 124 km).