Finisce con l’auto contro un generatore sulla strada tra Gonnesa e Portoscuso

Sul posto Vigili del fuoco e 118

Di: Redazione Sardegna Live

Con la propria auto è finito contro un generatore ed è rimasto incastrato tra le lamiere. L’incidente è avvenuto sulla Strada Provinciale 108 tra Gonnesa e Portoscuso.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco proveniente dal distaccamento di Iglesias che ha estratto dalle lamiere il conducente dell’auto, successivamente trasportato in ospedale dai sanitari del 118. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Per la rimozione del veicolo in sicurezza i Vigili del fuoco hanno richiesto la presenza del personale dell'Enel sul posto.