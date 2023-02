Contromano sulla SS291, individuato il conducente: è un 86enne di Sassari

Un automobilista aveva postato il video sui social e la Polizia lo ha analizzato attentamente

Di: Redazione Sardegna Live

È stato identificato dalla Polizia il conducente della Fiat Bravo ripreso da un altro automobilista che, dal lato opposto, percorreva il tratto della Strada Statale 291 nel corretto senso di marcia.

Il video, postato sui social e diventato subito virale, è stato attentamente analizzato dalla Sezione Polizia Stradale di Sassari.

I poliziotti, immediatamente, hanno dovuto effettuare un lavoro certosino per risalire al proprietario dell’auto, in quanto nel video non era visibile il numero di targa.

Dopo una serie di verifiche sulla esatta localizzazione del tratto di strada percorso dal veicolo e vari incroci tra immagini estrapolate da più telecamere della zona interessata, gli investigatori della Sezione sono riusciti a risalire al numero di targa.

Il proprietario dell’automobile è un 86enne di Sassari che, convocato in ufficio, ha ammesso subito di essere lui la persona che si vede nel filmato, ma di non ricordarsi del perché era nella carreggiata opposta e nemmeno di aver percorso circa un chilometro a velocità sostenuta prima di accostare in una piazzola di emergenza per poter poi svoltare e riprendere la regolare marcia.

Fortunatamente, la manovra non ha avuto conseguenze peggiori, in considerazione del fatto che quel particolare tratto di strada è stato in passato scenario di incidenti stradali con esito mortale.

Per l’uomo è stata avviata la procedura per la revoca della patente di guida.