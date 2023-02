Una nuova centenaria ad Ardara. Zia Gavina festeggia oggi 100 anni

Zia Gavina Casula come regalo ha voluto incontrare le autorità

Di: Redazione Sardegna Live

Gavina Casula, la nonnina di Ardara, ha compiuto oggi 100 anni e come regalo ha voluto incontrare le autorità del piccolo paese del Logudoro.

Il desiderio è stato esaudito dal sindaco Francesco Dui, dal parroco Paolo Appeddu e dal maresciallo Sabastiano Ruiu comandante della caserma dei Carabinieri. Questa mattina hanno fatto visita a Tia Bainza regalandole una targa del Comune, il calendario storico dell'Arma, oltre all'abbraccio e all'affetto di tutti i compaesani.

Gavina ha rievocato la sua giovinezza e il suo lungo percorso di vita che l'ha portata per decenni lontano dalla Sardegna, in Inghilterra e a Roma, prima di far rientro ad Ardara per godersi la pensione. Il segreto della longevità di Tia Bainza? Lo ha svelato il sindaco sul suo profilo Facebook: "Un bicchiere di vino rosso al giorno" e ha aggiunto: “Farò tesoro del consiglio della nostra centenaria Zia Gavina”