A “C’è posta per te” la storia di una famiglia sarda. Valentina e Simona fanno una sorpresa al papà

Un lutto ha profondamente segnato il padre delle due ragazze. Gianfranco non ha più voglia di vivere dalla scomparsa della moglie

Di: Redazione Sardegna Live

“Valentina e Simona sono qua per il loro papà. Quando ho conosciuto Valentina mi ha detto: ad aprile abbiamo perso mamma, non vogliamo perdere papà. Ci rimango male, mi viene da piangere, e la stessa cosa vale per mia sorella, ogni volta che papà ci dice questa frase: voi andate avanti per le vostre bambine, io non ha senso che continui a stare qua. Io voglio andare da mamma e voglio raggiungerla”.

Inizia così Maria De Filippi a raccontare su Canale 5 la storia di due ragazze di Villaspeciosa. In questo centro del Sud Sardegna, di circa 2mila e 500 abitanti, il postino di “C’è Posta per te” ha consegnato un invito a Gianfranco, il papà di Valentina e Simona, segnati da un lutto che ha profondamente scosso le loro vite.

Quando Valentina e Maria De Filippi si sono conosciute la ragazza ha raccontato: “L’amore tra mia mamma e mio padre è stato un amore speciale, un amore unico, non c’è mi stata una lite. Loro vivevano in simbiosi. Posso dirti che mamma è stata l'unica donna della vita di papà e papà l'unico uomo della vita di mamma”.

“È settembre del 2021 – spiega la conduttrice al pubblico di Canale 5 - quando mamma inizia ad avere la tosse, i medici le danno lo sciroppo. A gennaio questa tosse è esistente, anzi è peggiorata e quindi finalmente viene fatta una tac. Da lì a breve viene fatta immediatamente una diagnosi e la diagnosi è orribile: mamma deve operarsi d’urgenza, ha del liquido nei polmoni, mamma perde 20 kg, mamma finisce sulla sedia a rotelle. I medici parlavano, mamma capiva cosa stesse succedendo e cosa sarebbe successo, io anche, papà no. Continuava a dire che mamma sarebbe guarita”.

Così però non è stato. Gianfranco perde l’amata moglie, Valentina e Simona salutano la loro cara mamma. “Papà ogni giorno guarda le fotografie di mamma, papà ogni sera sta a sentire i messaggi vocali di mamma e continua a dirci che vorrebbe raggiungerla. Se la vita ha tolto mamma che almeno ci lasciasse papà”.

Le figlie si rivolgono a “C’è posta per te” per fare un regalo al papà e per fargli capire quanto hanno bisogno di lui. “Papà da quando mamma non c’è più nei tuoi occhi vediamo tanta tristezza e questo a noi fa tanto male. Conosciamo bene la sofferenza che provi, perché la proviamo anche noi. Anche se siamo grandi abbiamo tanto bisogno di te”.

Una richiesta rafforzata dalla presenza in studio del trio Il Volo, chiamato da Valentina e Simona perché cantanti stimati dal papà e sempre piaciuti alla loro mamma.

Accanto a papà Gianfranco, il cantante lirico Ignazio Boschetto con gli occhi lucidi confida: "Due anni fa ho perso mio papà e mi sono rivisto tanto in questa storia, so cosa avete provato come famiglia. Cercare, però, di raggiungere qualcuno che fisicamente non c'è più è impossibile".

Al termine dell’incontro, il trio rivela il loro regalo per papà Gianfranco: una Vespa, con il baule per il pic-nic.

Fotogrammi dalla puntata di "C'è posta per te" su wittytv