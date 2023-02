Slot-machine e scommesse: 35 apparecchi sequestrati nel 2022. Sanzioni per 2,5 milioni di euro

l bilancio dell'attività dell'Adm nel corso del 2022

Di: Redazione Sardegna Live

Sono stati 1.389 i controlli dell'Agenzia dogane e monopoli a tutela degli interessi erariali e del gioco legale e responsabile, 639 sui minori.

Nello specifico, nel corso del 2022, sono stati effettuati 236 controlli presso rivendite tabacchi su 1.461 censite con un indice di presidio del 16,15% e 137 controlli in rivendite con distributori automatici su 816 esercizi censiti. E ancora: 713 controlli su esercizi di raccolta scommesse o dotati di apparecchi da divertimento e intrattenimento su 2.448 esercizi censiti, con un indice di presidio del 28,15% ed un tasso di irregolarità del 19,35%.

Sequestrati 35 apparecchi da intrattenimento e divertimento, privi dei titoli di autorizzazione e scollegati dalla rete telematica dell'Agenzia dogane e monopoli. Distrutti anche 117 apparecchi sequestrati e confiscati in precedenti operazioni. Comminate sanzioni amministrative pari a 1.184.983 euro e sanzioni tributarie e per imposta sui giochi pari a 1.179.480 euro, per un totale complessivo di quasi due milioni e mezzo.

Tra la fine del mese di novembre e i primi del mese di dicembre 2022 è stata effettuata un’operazione richiesta dal COPREGI, Comitato Nazionale per la prevenzione e repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e tutela dei minori, nella provincia della Città metropolitana di Cagliari dalle squadre operative composte da funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli e agenti delle Forze dell’Ordine, che ha riguardato 16 attività commerciali e ha portato all’accertamento di violazioni amministrative in materia di giochi e scommesse e alla contestazione di sanzioni amministrative per 50.000 euro.

Il controllo su tutte le tipologie di gioco è stato effettuato prestando attenzione anche alla sensibilizzazione dei gestori sul divieto dei giochi ai minori d’età.