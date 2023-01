Domusnovas. L'Istituto comprensivo "F. Meloni" vola alto e diventa partner di un progetto Erasmus+

Arricchimento culturale, scambio di idee, confronto ed entusiasmo. La dirigente scolastica Marta Putzulu: “Questa è la scuola che vogliamo, che apre la mente ed è senza confini!”

Di: Alessandra Leo

Centinaia di Istituti comprensivi italiani si candidano ogni anno al programma biennale di mobilità europea, di docenti e alunni, dal titolo Erasmus+, ricevendo finanziamenti dai 120mila ai 400mila euro.

Per la prima volta nella sua storia, l'Istituto comprensivo "F. Meloni", che comprende i comuni di Domusnovas, Villamassargia e Musei, tutti e tre della provincia del Sud Sardegna, proprio nel cuore del Sulcis Iglesiente, è risultato destinatario di una parte di quel finanziamento per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, come scuola partner nel progetto "Another Enviroment in Digital World" che comprende la Polonia (scuola capofila), la Spagna, la Macedonia, la Romania e la Turchia.

Durante questi due anni, 12 docenti, di cui quattro appartenenti alla commissione di progetto, e 24 alunni e alunne, a gruppi di sei, potranno recarsi presso ciascuno di questi Paesi per una settimana, e confrontarsi con i coetanei europei sulle tematiche dell'ambiente e dell’ecosostenibilità associate all'uso delle tecnologie digitali.

Già ieri, 7 gennaio, è partita la prima delegazione di docenti, che comprende una parte della commissione di progetto, maestra Giorgia, maestra Daniela, la professoressa Simola, il professor Pisanu, alla volta della Spagna, a Jerez, dove staranno fino al 14 gennaio per pianificare il cronoprogramma delle attività da svolgere e il calendario degli scambi interculturali da effettuare, assieme alle delegazioni degli altri Paesi coinvolti.

Si tratta di viaggi all'insegna dell’arricchimento culturale e della conoscenza e dell'uso delle lingua inglese, divenuta "esperanto" degli scambi Erasmus+.

Immensa la soddisfazione della dirigente scolastica, la professoressa Marta Putzulu, che descrive così la partecipazione all'iniziativa di mobilità europea: “Nell'ultimo triennio, grazie all'entusiasmo di tre maestre della scuola primaria, ossia maestra Giorgia, maestra Daniela e maestra Marina, abbiamo cominciato con i corsi extra-curricolari di lingua inglese, che facevano parte del progetto in partnership con l'Anglo American Academy di Cagliari per la valorizzazione delle nostre eccellenze, finalizzati al rilascio delle certificazioni di conoscenza della lingua dell'Università di Cambridge. Attualmente, i nostri alunni e le nostre alunne, concludono il I ciclo di istruzione con un Livello Flyers, per il prossimo anno contiamo di rilasciare il Livello A1.

Dopodiché, nel 2021, a conclusione della pandemia, che speriamo sia oramai alle spalle, abbiamo pensato di valorizzare ancor più le nostre eccellenze con la partecipazione al programma Erasmus+ che permette fattivamente di usare la lingua inglese ancora in fase di apprendimento. Abbiamo partecipato, in partnership con altri cinque Paesi, al programma di mobilità europea "Erasmus+ Linea KA220 - Partenariati di cooperazione" sperando, nonostante le difficoltà di aggiudicazione dovute alle numerose candidature presentate a livello nazionale, di risultare vincitori.

Ora il nostro Istituto, grazie al lavoro del personale docente e a diverse partnership siglate con enti del territorio, promuove proficuamente la conoscenza della lingua inglese, motiva i propri alunni e le proprie alunne nello studio e fa vivere la Scuola come luogo di incontro e scambio, anche internazionale. Questa è la Scuola che vogliamo, che apre la mente ed è senza confini".

Precisamente, si tratta di un finanziamento di 219.420 euro, dei quali 34.548 euro destinati all’Istituto F. Meloni per pagare vitto e alloggio di alunni e docenti nei sei viaggi che faranno.



Il primo, attualmente in corso, è un viaggio in Spagna. Il secondo, terzo, quarto e quinto viaggio sarà fatto da 4 gruppi di alunni divisi tra Romania, Turchia, Macedonia, Polonia. Ciascun Paese ospiterà 6 alunni più 2 docenti.



Il sesto viaggio sarà in Italia: verranno ospitati a Domusnovas, Villamassargia e Musei 30 alunni e 20 docenti provenienti dai cinque Paesi partner.