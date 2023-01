Sassari. L'amore e la solidarietà verso il prossimo in una fitta rete di collaborazioni e iniziative

Vigili del fuoco, studenti, bambini, ma anche gli stessi beneficiari degli aiuti hanno partecipato al “Miracolo di Natale”, organizzato come ogni anno dall’“Emporio della solidarietà”. Il direttore Mattia Mulas: “I nostri obiettivi, oltre che aiutare, sono quelli di sensibilizzare e creare occasioni di incontro”

Di: Alessandra Leo

Un’ampia e fitta rete di collaborazioni, amore per il prossimo, solidarietà, aiuti circolari e il coinvolgimento di tanti, soprattutto giovani e giovanissimi: tutto questo è racchiuso negli obiettivi, ormai diventati reali, dell’“Emporio della solidarietà”, associazione no profit sassarese sorta nel 2014 che da allora si occupa, tra le tante opere solidali, del progetto “Miracolo di Natale” a Sassari.

Sardegna Live ha incontrato il giovane direttore, Mattia Mulas, che ci ha parlato del grande successo ottenuto in particolar modo con l’edizione 2022, svoltasi in piazzale Segni a Sassari lo scorso 16 dicembre.

“Come ogni anno, con il “Miracolo di Natale”, vengono raccolti beni di generi alimentari per essere donati alle famiglie in difficoltà di Sassari – afferma Mattia – La particolarità risiede, non solo nella formula del drive in, rivelatasi vincente dal 2020 causa Covid, che permette alle persone di venire a consegnare la merce senza neanche dover scendere dall’auto, ma nel coinvolgimento di sempre più numerose categorie, tra cui i ragazzi del Centro di salute mentale, degli studenti di alcune scuole superiori che hanno deciso di spontanea volontà di organizzare una pre-raccolta, di alcuni ragazzi dell’alternanza scuola-lavoro, dei piccoli alunni della scuola elementare”.

Insomma, tantissime categorie, sia nel pubblico che nel privato, che si sono poste lo scopo di aiutare le persone in difficoltà, ognuna attraverso le proprie competenze e i propri mezzi a disposizione, in modo da realizzare una grande macchina d’amore dal cuore grande e generoso.

“Obiettivo dell’Emporio è proprio quello di sensibilizzare più persone possibili, soprattutto i giovani, alla solidarietà nei confronti del prossimo, oltre che aiutare le famiglie in difficoltà. Direi che quest’anno ci siamo riusciti alla grande: siamo molto soddisfatti e la gioia più grande è quando i ragazzi decidono di propria iniziativa di organizzare raccolte fondi o di generi di prima necessità, perché significa che hanno capito l’importanza dell’aiuto”.

Anche i piccoli alunni della scuola elementare dell’ottavo circolo hanno collaborato attraverso l’annuale raccolta fondi e l’organizzazione di un bellissimo concerto di Natale.

“Un’altra nostra iniziativa è quella di promuovere occasioni di incontro tra le varie categorie in modo da fare rete e organizzare assieme progetti inclusivi per il bene comune, tanto che collaborano con noi anche gli stessi beneficiari degli aiuti”.

Un amore infinito e una solidarietà che si sparge e si infonde nei cuori delle persone, non solo a Natale ma tutto l’anno.

“Un’altra particolarità dell’Emporio è il rapporto speciale con i vigili del fuoco del Comando provinciale di Sassari. Senza questi grandi eroi, il "Miracolo di Natale" non avrebbe luogo, ci montano il tendone, ci danno il gruppo elettrogeno, svolgono innumerevoli mansioni fondamentali perché l’iniziativa si svolga sempre in modo impeccabile e in sicurezza” afferma Mattia.

“L’edizione 2021 del "Miracolo di Natale" a Sassari era dedicata proprio a Tonello Scano, vigile del fuoco rimasto ucciso a Nulvi il 28 dicembre 2020 durante un intervento su un cavo dell’alta tensione che si era staccato da un palo della luce.

In quell’occasione i vigili del fuoco avevano donato delle mattonelle con i nomi incisi, utilizzate quest’anno per creare un bellissimo e particolare albero di Natale e i proventi sono stati donati all’“Emporio della solidarietà” per aiutare i più bisognosi" prosegue Mattia.

"Noi contiamo di proseguire la nostra strada della solidarietà cercando di coinvolgere sempre più persone perché è l'unione che fa la forza. Sembra una frase scontata ma è proprio così che funziona: senza unione né collaborazione non si raggiungerebbero certi importanti obiettivi" conclude Mattia Mulas.