Cani e gatti adottati nella penisola: ecco l’accordo tra Comune e Grandi Navi Veloci

La compagnia di navigazione assicurerà il passaggio gratuito degli animali e una riduzione per gli accompagnatori

Di: Antonio Caria

Da oggi sarà più semplice incentivare le adozioni degli animali. L’accordo siglato tra l’Amministrazione comunale di Porto Torres e la compagnia di navigazione Grandi Navi Veloci, che copre la tratta marittima Porto Torres – Genova, garantirà il passaggio a bordo gratuito per cani e gatti adottati nella penisola attraverso società o associazioni turritane che collaborano con il Comune.

Un riduzione del cinquanta per cento sul prezzo del biglietto è destinata agli accompagnatori.

“Gnv ha dimostrato una grande attenzione verso questa iniziativa, che è in linea con il nostro regolamento sul benessere animale. Dobbiamo ringraziare l’associazione Gli Amici di Maia, sempre attenta e promotrice di numerose attività di sensibilizzazione per l’adozione di cani e gatti, la quale da tempo si sta facendo carico di consegnare gli animali direttamente ai nuovi padroni nella penisola”, ha dichiarato l’Assessora alle Politiche contro il randagismo, Cristina Biancu.

“L’accordo con Gnv potrebbe, inoltre, – ha aggiunto – facilitare l’incremento delle adozioni anche nei nostri canili ed è complementare al progetto “Adotta un cane” con il quale garantiamo un piccolo contributo agli utenti per sostenere le prime spese essenziali. Il mantenimento degli animali costa alla collettività di Porto Torres più di duecentomila euro l’anno e l’unico modo per ridimensionare questi costi, garantendo il benessere degli animali, è provare a incentivare le adozioni. Sappiamo che nel Nord Italia ci sono tante richieste di cani e gatti e grazie a Grandi Navi Veloci potremo dare maggiori risposte, attenuando gli sforzi dei volontari e magari riducendo le spese dei servizi comunali nei canili”.

“Da quest’anno – ha fatto sapere la Compagnia – abbiamo raddoppiato la nostra presenza in Sardegna: oltre alla linea con Porto Torres siamo tornati a operare lo storico collegamento con Olbia. Proprio per la Sardegna, destinazione che è fiore all’occhiello del turismo italiano, abbiamo lanciato la speciale offerta a un euro per passeggero, tasse e servizi esclusi, abbiamo lanciato la nave di Vasco, che collega Porto Torres, e a Giugno eravamo al fianco dei millennials sul palco di Salmo, a bordo della nostra nave ad Olbia”. Per la presidente dell’Associazione Gli Amici di Maia, Emanuela Fanari: “Le spese del viaggio sono una delle voci più importanti nei nostri bilanci, quindi con questa nuova collaborazione speriamo di limitarle e aumentare le adozioni oltremare. I nostri più grandi ringraziamenti all’Assessora Cristina Biancu e alla Gnv per questa grande opportunità”.

l primo trasferimento avverrà giovedì sera con il traghetto Rhapsody: due volontari porteranno cinque cani e cinque gatti a diverse famiglie tra Genova e Milano che hanno manifestato la volontà di prendere in affidamento gli animali.

“C’è stata una bella sinergia tra mondo del volontariato, settore pubblico e settore privato – ha concluso Biancu – e l'auspicio è che questa collaborazione possa permetterci di ottenere buoni risultati nelle politiche di contrasto al randagismo”.