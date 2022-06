Ruba un'auto e tenta la fuga mettendo in pericolo altri automobilisti, arrestato a Cagliari

Un uomo di 50 anni è stato bloccato dai carabinieri dopo l’inseguimento

Di: Redazione Sardegna Live

Ha rubato un'auto e, durante la fuga, tallonato dai carabinieri, ha messo in pericolo gli altri automobilisti eseguendo manovre spericolate e percorrendo alcune strade di Cagliari a folle velocità.

Un 50enne è stato arrestato dai militari dell'Arma per furto. L'uomo ha rubato una Peugeot 307, in via Tofane.

Il proprietario, un 49enne, ha immediatamente segnalato il furto e sul posto sono arrivati i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari. Nel giro di pochi minuti i militari hanno intercettato la Peugeot.

L'automobilista è fuggito a tutta velocità raggiungendo il parcheggio del centro Mediaworld di Sestu, dove ha abbandonato l'auto tentando di nascondersi, ma è stato catturato. Adesso si trova ai domiciliari in attesa del processo.