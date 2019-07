Aou Sassari, ecco gli orari estivi delle casse ticket

Sino al 31 agosto, sarà chiuso lo sportello cassa Ats

Di: Antonio Caria

Cambiano gli orari, per il periodo estivo, delle casse ticket e da oggi rimarrà chiusa la cassa Ats-Assl Sassari gestita dall'Aou in via Monte Grappa.

Sino al 31 agosto, al Palazzo Rosa resterà chiuso lo sportello 1 della cassa ticket Ats-Assl, gestita dall'Aou di Sassari.

A partire dal 29 luglio, e sino al 31 agosto cambieranno gli orari delle Casse ticket Aou di Sassari.

Quelle della stecca bianca, in viale San Pietro, resteranno aperte dal lunedì al giovedì dalle 7.30 alle 16.30 e il venerdì dalle 7.30 alle 13.30. Il sabato resteranno chiuse, mentre il 14 agosto saranno aperte dalle 7,30 alle 13.

Quelle del Palazzo Rosa, in via Monte Grappa, saranno aperte dalle 8.00 alle 13.30 dal lunedì al venerdì mentre il sabato dalle 8.00 alle 13.00. Il 14 agosto gli sportelli resteranno aperti dalle 8.00 alle 13.00.

L’attività di accettazione del laboratorio analisi al Palazzo Rosa sarà a disposizione dell’utenza dal lunedì al sabato dalle 7.30.

L’Aou Sassari ricorda che è possibile pagare presso le casse automatiche (tramite bancomat) le prestazioni prenotate al Cup e quelle di Pronto soccorso.

Inoltre è possibile effettuare il pagamento di tutte le prestazioni del Servizio sanitario nazionale tramite bollettino postale, su conto corrente postale n° 93419943 intestato all'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari.