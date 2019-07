“Per Alghero”, martedì 16 luglio incontro pubblico

“Si inaugura un metodo, quello dell’incontro con i cittadini, prima e dopo ogni seduta consiliare”

Di: Antonio Caria

Si terrà martedì 16 luglio alle 20.00,nella sede di via Brigata Sassari 56/58, il primo incontro pubblico della lista “Per Alghero”.

“Si inaugura un metodo, quello dell’incontro con i cittadini, prima e dopo ogni seduta consiliare – scrivono da “Per Alghero” -. Non solo un rendiconto puntuale dell’azione del gruppo di opposizione, ma uno scambio continuo, sistematico: proposte, suggerimenti, iniziative, gruppi di lavoro sulle tematiche della città, convegni, luoghi di condivisione e di servizio, con il protagonismo di tutti, a cominciare dai candidati della lista”.

“La sede di via Brigata Sassari – ribadiscono – sarà nuovamente aperta, soprattutto dopo la pausa estiva. In fase di predisposizione anche una scuola di formazione all’impegno sociale e politico, sul modello delle scuole nazionali di leadership diffusa, con lezioni frontali e momenti di approfondimento all’interno delle istituzioni, stage pratici nei Comuni, in Regione, al Parlamento e nelle sedi della Comunità Europea”.

“Tra i primi appuntamenti programmati, la presentazione degli incentivi per il lavoro e l’occupazione, da “Resto al sud” al “microcredito”, al fine – concludono – di dare gli strumenti per avviare una attività economica e un progetto per i giovani della città, in collaborazione con le agenzie formative e gli stessi ragazzi”.