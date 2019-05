A Santa Caterina i “Bulli da palcoscenico”

Il 2 giugno alle 20.30 l’appuntamento pre-estivo con Student’s Got Talent Sardegna

Di: Antonio Caria

Dopo tre edizioni, Student’s Got Talent Sardegna amplia i suoi orizzonti verso quattro appuntamenti e arriva nelle province storiche dell’isola. Saranno delle vere e proprie selezioni che permetteranno di accedere a un grande finale regionale, previsto al Teatro Comunale di Sassari per il 6 febbraio 2020.

le novità saranno presentate domenica 2 giugno, alle 20.30 in Piazza Santa Caterina, nel corso di uno speciale appuntamento pre-estivo che accoglierà nel cuore del centro storico spettacoli e dibattiti, con la presentazione di Roberto Manca, ideatore e organizzatore dell'evento e direttore artistico dell'associazione culturale Music&Movie.

Nel corso della serata si esibiranno giovani artisti Lorenzo Aresti, Vera Pischedda, Anna Puggioni, Roberta Loriga, Francesca Piga, Maddalena Boy, Chiara e Marta Daga, Manuel e Cristian Pagliaro, Morgana Siddi, Lorenzo e Francesca Puggioni, Beatrice Faggi e Francesco Mulargia.

Previsti anche gli interventi di Maria Tina Maresu (Docente del Liceo Castelvì e presidente della sezione Fidapa Sassari), Pina Ballore (Assessora alle Politiche sociali del Comune di Sassari, che illustrerà il progetto GeneriamoParità, e la cantante Serena Carta Mantilla, che racconterà le emozioni vissute in qualità di giurata nelle precedenti edizioni del talent. La manifestazione godrà del supporto e della collaborazione di Endas Sardegna e Birrajò Sassari.

"Ben vengano gioco, sfide, divertimento, arte, spettacolo e cultura ma, in tutti le nostre iniziative non trascuriamo mai le tematiche sociali – ha affermato Roberto Manca – e all’emergenza bullismo rispondiamo traghettando l’energia dei giovani verso finalità positive e coinvolgenti, dove si respirano profondamente arte e passione".

Le semifinali di Student’s Got Talent Sardegna sono aperte a studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado che abbiano voglia di portare sul palco la propria arte, dal canto alla danza, dal teatro alla musica e alla poesia e, in generale, tutto ciò che dia loro la possibilità di esprimersi al meglio.

Già fissate le tappe di Cagliari (13 ottobre) e Sassari (20 ottobre) mentre sono in corso di definizione le date per gli appuntamenti di Oristano e Nuoro. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 3401846468 o scrivere un messaggio all’indirizzo di posta elettronica muruma@hotmail.it.