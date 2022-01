Sanità: la Sardegna assume 271 medici, via ai bandi Ares

Solinas: “potenziamo il sistema per garantire cure e assistenza”

Di: Redazione Sardegna Live

L'Ares, Azienda regionale della Salute, in esecuzione delle disposizioni della Giunta regionale della Sardegna, ha pubblicato i bandi di selezione per 271 posti a tempo indeterminato di dirigente medico in varie discipline: 5 in chirurgia vascolare; 11 in neuropsichiatria infantile; 36 in cardiologia; 10 in patologia clinica; 24 in chirurgia generale; 32 in psichiatria; 13 in neonatologia; 22 in direzione medica di presidio ospedaliero; 36 in igiene e sanità pubblica; 9 in otorinolaringoiatria; 15 in malattie dell'apparato respiratorio; 11 in gastroenterologia; 8 in medicina trasfusionale; 10 in organizzazione dei servizi sanitari di base; 20 in radiodiagnostica; 6 in diabetologia; 3 in neurochirurgia. Di questi, 224 posti sono stati pubblicati in un bando unificato che coinvolge anche le due Aou di Cagliari e Sassari, ciascuna per 23 posti.

"Il nuovo assetto del nostro sistema sanitario - dice il governatore, Christian Solinas - è operativo dal primo gennaio e oggi, inauguriamo il nuovo corso con la pubblicazione dei bandi per l'assunzione dei medici che andranno a rafforzare i presidi e i servizi del territorio. Abbiamo davanti a noi numerose sfide e una pandemia che non è ancora alle spalle. Continueremo a mettere in campo ogni arma a nostra disposizione per dare ai sardi le cure e l'assistenza sempre migliori".

"Le nuove selezioni - osserva l'assessore della Sanità, Mario Nieddu - seguono la strada che abbiamo tracciato da tempo. Oggi la criticità più forte che il nostro sistema sanitario si trova ad affrontare riguarda la carenza di specialisti, un problema che parte da lontano e che non riguarda solo la nostra regione. Per rispondere alle necessità stiamo mettendo in campo ogni strumento a nostra disposizione, basti pensare che nel corso dell'emergenza Covid abbiamo assunto ogni medico abilitato, specializzando o medico in pensione che fosse disponibile in Sardegna. Stiamo costruendo il futuro del nostro sistema sanitario regionale e siamo costantemente impegnati nell'equilibrare le forze in campo per garantire ovunque le cure e l'assistenza".