Lunedì 29 aprile l’inaugurazione dello Sportello Lavoro

La cerimonia è in programma alle 12.00. Sau e Cossu: “Favorire l’incontro tra le imprese e i lavoratori, non solo disoccupati, ma anche chi cerca una nuova occupazione”

Di: Antonio Caria

Sarà inaugurato lunedì 29 Aprile alle 12:00, nella Sala Consiliare in via San Francesco numero 1, lo sportello lavoro del Comune di Ittiri.

Alla cerimonia prenderanno parte il Sindaco Antonio Sau, l’Assessore al Bilancio e alle Attività Produttive Gian Mario Cossu, il Presidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro Vincenzo Silvestri, quello del Consiglio Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Sassari Giuseppe Oggiano e il Coordinatore provinciale progetto “Sportelli Lavoro”, Delegato della Fondazione Consulenti per il lavoro Giovanni Frau.

Il nuovo servizio, frutto della collaborazione tra il Comune di Ittiri e la Fondazione Consulenti per il Lavoro, sarà operativo dal 3 Maggio due volte alla settimana, il martedì e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00. Un consulente del lavoro sarà a disposizione gratuitamente dei cittadini per fornire ogni in- formazione utile a favorire l’occupazione.

“Lo Sportello Lavoro nasce per favorire l’incontro tra le imprese e i lavoratori, non solo disoccupati, ma anche chi cerca una nuova occupazione – ha spiegato il Sindaco Antonio Sau e l’Assessore alle attività produttive Gian Mario Cossu -. La stretta collaborazione tra il Comune e i consulenti del la- voro può risultare particolarmente utile in questo senso. La facilità di incontro nella casa comunale e la professionalità dei consulenti del lavoro, unita alla loro conoscenza del tessuto economico e delle esigenze delle aziende, costituisce un’utile strumento per cercare di risolverei problemi legati alla disoccupazione. Il servizio ha l’obiettivo è quello di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in particolare stimolare gli utenti nella ricerca attiva, indicando i percorsi migliori per l’inserimento e/o reinserimento nel mercato del lavoro attraverso l’analisi delle competenze e degli obiettivi dell’utente e la formazione specifica per migliorare gli strumenti di ricerca e per la riqualificazione delle competenze. Lo Sportello – queste ancora le loro parole – non sostituisce ma integra il ruolo svolto da Aspal e Centri per l’impiego nella ricerca del lavoro perché riteniamo che avere a disposizione più servizi dia maggiori possibilità alle perso-ne di trovare un impiego. I destinatari del servizio sono tutte le persone residenti nel Comune di Ittiri che sono alla ricerca di un’occupazione e le aziende del territorio”.

“Il servizio è particolarmente utile anche alle aziende che spesso hanno necessità di soddisfare le loro esigenze di personale in tempi molto rapidi – ha dichiarato Giovanni Frau (Coordinatore Provinciale del progetto Sportello Lavoro e delegato della Fondazione Consulenti per il Lavoro) -. Il primo compito è proprio favorire l'incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. Ma è importante anche pro- muovere il passaggio ad una tutela attiva dell'individuo nel mercato del lavoro, sostenendo il soggetto a rimanere competitivo nel mercato del lavoro, migliorarne le condizioni di accesso e contribuire a creare un nuovo rapporto con il sistema economico ed imprenditoriale locale”.

“La Fondazione Consulenti per il Lavoro calcola che se ogni consulente, sfruttando il proprio patrimonio di conoscenza, pubblicasse un annuncio al mese, ogni mese in Italia sarebbero pubblicati 350 mila annunci di lavoro – ha aggiunto Frau -. Nella nostra realtà, a Ittiri gli annunci di lavoro non sono tanti, ma sfruttando la rete di 700/800 consulenti presenti in Sardegna il numero aumenta considerevolmente. Non è poco per una realtà dove i tassi di disoccupazione superano di gran lunga quelli della media nazionale (nel 2017 il 17,8% contro l’11,2%). Lo Sportello lavoro af- fianca i servizi pubblici per l’impiego. Vogliamo semplicemente offrire un contributo di tipo privati- stico, veloce e agile, capace di favorire il rapido incontro tra chi offre e chi cerca lavoro. Sono queste le vere politiche attive per il lavoro, capaci di dare un vero strumento per combattere la disoccupazione consentendo al Comune di risparmiare risorse che potrebbero essere impiegate per la collocazione o la ricollocazione delle persone che ne beneficiano”.

Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30, nella biblioteca francescana, si terrà un corso di formazione tenuto dal Dottor Giovanni Fenu (Dottore in psicologia clinica), dal titolo “La psicologia straordinaria delle persone di successo”, aperto a tutti i disoccupati del Comune di Ittiri.