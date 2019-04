Si ribalta con l’auto sotto l’effetto di alcool: 25enne di Muravera denunciato dai Carabinieri

Il giovane è sottoposto ad accertamenti presso l’Ospedale “Nostra Signora della Mercede” di Lanusei

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Stazione di Tertenia hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Tribunale di Lanusei un giovane 25enne originario di Muravera per guida in stato di ebrezza alcolica.

Gli eventi risalgono al 14 marzo scorso quando il giovane, alla guida dell’autovettura di sua proprietà, mentre percorreva la Strada Statale 125 in direzione Tertenia, ha perso il controllo dell’auto uscendo dalla carreggiata e arrestando la marcia nella vegetazione circostante. L’incidente, nella circostanza, non aveva provocato ulteriori danni alla circolazione e ad altre autovetture.

I Carabinieri della Stazione di Tertenia, immediatamente giunti sul posto, hanno sottoposto il giovane ad accertamenti presso l’Ospedale “Nostra Signora della Mercede” di Lanusei.

È stato così accertato che il conducente dell’autovettura era alla guida con un valore di grammi di alcol per litro di sangue ben superiore ai limiti consentiti.