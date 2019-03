Trentacinque defibrillatori per gli edifici comunali

Già formati 10 dipendenti ai quali, a breve, se ne aggiungeranno altri 80

Di: Antonio Caria

Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale di Cagliari ha acquistato 35 defibrillatori semiautomatici che sono stati posizionati, a cura della Protezione Civile, nei principali edifici comunali e corredati di apposita segnaletica.

Per il loro utilizzo sono stati già formati 10 dipendenti ai quali, a breve, se ne aggiungeranno altri 80.

Inoltre altri apparecchi, già acquistati dal Servizio Sport, saranno posizionati anche nelle piscine e negli impianti sportivi in modo tale da permettere un primo intervento in caso di morte cardiaca improvvisa, soprattutto in luoghi affollati e lontani dagli ospedali.

Sempre nell'intento di creare una città quanto più cardioprotetta, e dunque ancora più vivibile e sicura, per il servizio di salvamento a mare sono stati messi a disposizione lungo il litorale del Poetto diversi altri defibrillatori nelle postazioni dei bagnini, creando così una rete di operatori formati che siano in grado di intervenire tempestivamente in caso di attacco cardiaco, contribuendo in tal modo a salvare una vita.