Sider Alloys, concluso in regione l’iter autorizzativo: "Riapertura più vicina"

Solinas: "Abbiamo mantenuto gli impegni in tempi rapidi, obiettivo è la ripresa della produzione"

Di: Redazione Sardegna Live

"Riavviare la produzione e salvaguardare i posti di lavoro, rendendo il polo dell’alluminio nuovamente competitivo nel panorama internazionale". Il Presidente della Regione Christian Solinas commenta positivamente la conclusione dell’iter autorizzativo regionale, durato circa 7 mesi, per lo stabilimento Sider Alloys di Portovesme, che ha visto coinvolti diversi assessorati regionali (Ambiente, Sanità, Lavoro e Industria) "con un impegno straordinario - dice il governatore - da parte di tutti".

"E’ il più importante provvedimento autorizzativo ambientale regionale (PAUR) che la Regione Sardegna ha istruito dalla sua entrata in vigore nello scorso mese di gennaio 2021 - prosegue Solinas -. La conferenza dei servizi decisoria ha quindi proposto alla Giunta Regionale un giudizio positivo di compatibilità ambientale soggetto a prescrizioni, che troverà in apposita delibera l'atto finale della prescritta procedura".

"Un grande lavoro di squadra - prosegue il presidente della Regione -. Il polo di Portovesme rappresenta una ricchezza alla quale non possiamo assolutamente rinunciare, ed è necessario predisporre tutte le strategie per garantire che l’abbandono del carbone e la riconversione energetica avvengano salvaguardando tutti i presidi industriali, fondamentali per lo sviluppo armonico, insieme agli altri settori produttivi, del nostro sistema economico".

"Abbiamo lavorato con grande impegno e celerità - dichiara l’assessore all’Ambiente Gianni Lampis -, tenendo sempre presenti le esigenze economiche e sociali di un territorio come il Sulcis, auspicando importanti ricadute in termini occupazionali e di indotto in generale".

Soddisfazione viene espressa anche dagli assessori Mario Nieddu, Anita Pili ed Alessandra Zedda, che hanno seguito giorno dopo giorno il percorso dell’iter autorizzativo nelle parti di propria competenza.

"In tempi brevi la Giunta approverà la delibera finale, cui seguiranno le attività all’interno dello stabilimento per il riavvio graduale della produzione. Tutti i dipendenti sono supportati dagli ammortizzatori sociali; la Regione è impegnata per il loro reinserimento nel mercato del lavoro".