Cagliari. Aggredisce tre giovani con coltello e si fa consegnare portafoglio, poi fugge. Arrestato 21enne

Li aveva avvicinati con la scusa di vendergli dello stupefacente. Poi ha sferrato un calcio a uno di loro e si è fatto consegnare il portafoglio minacciandoli con un coltello. Dopo un lungo inseguimento è stato raggiunto dagli agenti

Di: Giammaria Lavena

Nelle prime ore del mattino di ieri, gli agenti delle Volanti di Cagliari hanno tratto in arresto un algerino di 21 anni, ritenuto responsabile di rapina aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’episodio si è verificato intorno alle 5,30 nella centralissima via Dettori, quando tre giovani, poco più che ventenni, sono stati avvicinati da un ragazzo straniero che con la scusa di vendere dello stupefacente avrebbe prima colpito uno dei tre con un calcio alla gamba per poi estrarre un coltello e farsi consegnare il portafoglio contenente la somma di 110 euro.

Preso il portafoglio, lo straniero sarebbe scappato lungo le scalette che collegano via Dettori con via Mano, ma i tre giovani dopo un breve inseguimento lo avrebbero raggiunto e dopo una breve colluttazione lo straniero sarebbe riuscito a scappare verso Corso Vittorio. Durante questa colluttazione uno dei ragazzi è riuscito a chiamare il 113 per chiedere aiuto.

Un equipaggio delle Volanti ha raggiunto rapidamente Corso Vittorio, notando un ragazzo correre lungo via Sassari. I poliziotti lo hanno raggiunto in via Crispi riuscendo e vedere che lo stesso si era nascosto sotto un furgone. Gli agenti, con non poca difficoltà, sono riusciti ad estrarlo e a metterlo in sicurezza.

Lo straniero, accompagnato in Questura, è stato tratto in arresto per rapina aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale ed al termine degli atti è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la vittima della rapina, dopo aver sottoscritto la denuncia, è rientrato in possesso del portafoglio e del denaro.