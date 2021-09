Incendio alla periferia di Olbia: evacuate alcune case

Una fitta coltre di fumo ha invaso le abitazioni rendendo l'aria irrespirabile

Di: Redazione Sardegna Live

Un vasto incendio è divampato poco prima di mezzogiorno nell'area dell'ex Artiglieria, alla periferia di Olbia. Una fitta coltre di fumo ha invaso le case rendendo l'aria irrespirabile. Il fuoco potrebbe essere partito dal cavalcaferrovia. Ha bruciato sterpaglie e qualche albero all'interno dell'area votata a diventare un parco urbano.

La Municipale, coordinata dal comandante Giovanni Mannoni, ha chiuso l'accesso alle strade intorno al terreno dell'ex Artiglieria e ha evacuato precauzionalmente una decina di abitazioni nella zona di via Portogallo, vicino allo stadio Nespoli.

I vigili del fuoco, intervenuti anche con un elicottero per monitorare meglio l'evoluzione dell'incendio, e gli uomini del Corpo Forestale, in poco più di un'ora, sono riusciti a domare le fiamme e ora la situazione è sotto controllo. Sono in corso le operazioni di bonifica.