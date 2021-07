Oltre 400 i contagi Covid nelle ultime 24 ore in Sardegna, zero i decessi

Un nuovo ingresso in terapia intensiva, ricoveri ordinari scendono a 69

Di: Giammaria Lavena

Salgono a 61mila i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 403 nuovi contagi, ma nessun decesso (1.498 in totale).

In leggero calo i ricoveri ospedalieri in area medica, 69 (-1 rispetto al report precedente), mentre sono 9 i pazienti in terapia intensiva, con un nuovo ingresso.

Attualmente in Sardegna sono 3.968 le persone in isolamento domiciliare e 55.451 i guariti.