Paolo Zicconi omaggia Sergio Endrigo

L’appuntamento è per il 12 gennaio al Teatro Civico

Di: Antonio Caria

Dopo aver viaggiato attraverso la musica di Luigi Tenco con il disco e l’omonimo concerto “In qualche parte del mondo”, dopo aver attraversato la storia della canzone d’autore italiana con due concerti di grandissimo successo fra il 2015 e il 2016, Paolo Zicconi ritorna al Teatro Civico di Alghero il 12 Gennaio alle 20.45 con una serata interamente dedicata ad uno dei più importanti e indimenticati autori italiani: Sergio Endrigo.

Il concerto, organizzato dall’associazione culturale “Materia Grigia” con il patrocinio del Comune o e della Fondazione Alghero, è inserito nel calendario degli eventi “Més que un Mes”.

In questo concerto Endrigo sarà ricordato con l’interpretazione delle sue canzoni, alcune meno note altre più celebri come “Canzone per te” che gli valse nel 1968 la vittoria a Sanremo, quale primo cantautore in senso moderno a vincere la tradizionale manifestazione.

I componimenti musicali, nel rispetto delle versioni originali, saranno rivisitate secondo gli arrangiamenti dell'ensamble strumentale. Assieme a Zicconi, saliranno sul palco del Civico anche Paolo Zuddas (percussioni) e Marcello Peghin (chitarra classica), Gianluca Porcu (basso), Riccardo Pinna (tastiere) e Francesco Sanna (chitarra elettrica). Prevista la partecipazione del coro delle voci bianche della classe prima ad indirizzo musicale della Scuola Media “G. Deledda” di Alghero.