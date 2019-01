Vicenda Policlinico. Nicola Sanna: «Si stanno creando le condizioni perché possa ripartire al più presto»

Il primo cittadino: «Auspico un esito positivo della vicenda»

Di: Antonio Caria

«Auspico che l'esito della vertenza possa essere positivo e che la struttura ospedaliera che assicura prestazioni sanitarie all'intero Nord Sardegna possa vedere riattivate al più presto le proprie attività».

Ancora una volta, il Sindaco di Sassari, Nicola Sanna è intervenuto sulla questione del Policlinico sassarese. Una vicenda che il primo cittadino segue quotidianamente, in costante dialogo con la Regione e con i sindacati.

«Ho appreso con favore – ha sottolienato Sanna – la firma dell'accordo tra Confindustria, Società Policlinico e le sigle sindacali per la richiesta all'Inps degli ammortizzatori sociali, a sostegno di 138 lavoratori. E do conto dell'esito positivo dell'incontro che si è tenuto tra i tecnici del Settore Attività Produttive e Edilizia Privata del Comune di Sassari e l'azienda Habilita per gli interventi di adeguamento edilizio del blocco operatorio della struttura, ai fini dell'accreditamento da parte dell'Ats. Questi sono giorni cruciali, giorni nei quali si deciderà non solo sull'accreditamento ma anche sull'affitto del presidio».

«Sono vicino alle lavoratrici e ai lavoratori, al personale medico, senza dimenticare le pazienti e i pazienti, che per primi devono essere tutelati. Il Policlinico è ancora una struttura fondamentale per il nostro territorio – ha concluso – e si stanno creando, in questi giorni, le condizioni perché possa ripartire al più presto».