Cartoons e la Funky Jazz Orkestra di Berchidda per la Befana in Piazza

Un grande spettacolo per bambini e famiglie nel Corso e in Piazza Umberto I

Di: Antonio Caria

Tutto pronto per la quindicesima edizione de “La Befana in Piazza”, il tradizionale spettacolo del 6 gennaio che concluderà le festività invernali a Porto Torres.

Si comincerà alle 16.00 con la Funky Jazz Orkestra di Berchidda (orchestra itinerante di quindici elementi), che aprirà la parata nel Corso Vittorio Emanuele. Il gruppo proporrà un repertorio che spazierà dallo swing al blues e al funky, per passare alla musica di colonne sonore di film famosi, agli arrangiamenti di musica leggera italiana, straniera, jazz di musica tradizionale della Sardegna, fino ad arrivare ai compositori di nuova musica originale.

Magic Cartoons sarà lo spettacolo che andrà in scena in Piazza Umberto I, dedicato alle fiabe, ai film e ai cartoons Disney, con tutte le colonne sonore più famose e curato da un cast formato da attori cantanti, figuranti in costume e ballerine. Durante lo spettacolo nei ledwall saranno proiettati i filmati originali che guideranno gli spettatori nella storia reinterpretata sul palco dagli artisti.

«La manifestazione è nata a metà degli anni Novanta ed è ormai uno degli eventi tradizionali della nostra città. I festeggiamenti dell’Epifania hanno avuto origine proprio a Porto Torres e per questo abbiamo fortemente voluto conservarli, rilanciandoli e innovandoli in questi anni anche con forme di intrattenimento che hanno incontrato il favore del pubblico», sottolinea l’Assessora allo Spettacolo, Mara Rassu.

«L’evento è piacevole soprattutto per i bambini e le famiglie e perciò, a grande richiesta, quest’anno ospiteremo il Musical Show dei cartoons. Tra le novità avremo la Funky Jazz Orkestra di Berchidda – ha aggiunto l’Assessora – una marching band che non ha certamente bisogno di presentazioni, mentre diverse figuranti travestite da befane interagiranno con i bambini. La Befana in Piazza chiude un mese di eventi, mostre, spettacoli, gospel e intrattenimento per i più piccoli organizzati in sinergia con i commercianti e le associazioni, che sono il cuore pulsante della città».