Ondata di calore su Cagliari prevista per domani

Il Ministero della Salute, nell'aggiornamento del bollettino, ha classificato l'emergenza con il colore Giallo e livello di allerta 1

Di: Redazione Sardegna Live

Allerta per un'ondata di calore nell'area di Cagliari per domani, venerdì 25. Il Ministero della Salute, nell'aggiornamento del bollettino sul caldo, ha classificato l'emergenza con il colore Giallo e livello di allerta 1 per un progressivo aumento delle temperature, sia minime che massime, con valori massimi molto elevati.

Secondo il servizio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu, "nel Medio Campidano ci saranno temperature attorno ai 32- 35 gradi, mentre su Cagliari si registrerà un picco intorno ai 38 gradi, nel primo pomeriggio, dovuto ad una temporanea riduzione del vento e alle condizioni di parziale velatura nella prima parte della giornata".

Nelle restanti aree della Sardegna le temperature saranno entro le medie stagionali, mentre scenderanno leggermente nel fine settimana. Nel frattempo il Comune di Cagliari ha lanciato un appello alla popolazione con la raccomandazione "di non uscire di casa nelle ore più calde della giornate e più precisamente tra le 12 e le 18. L'invito è rivolto soprattutto ai soggetti a rischio e cioè alle persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolte un lavoro intenso all'aria aperta. In casa è consigliabile proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale, meglio consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Meglio indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche - si legge nella nota - Se in casa ci sono persone malate, è opportuno fare attenzione che non siano troppo coperte".