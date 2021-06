La Maddalena. In auto con 24 bottiglie tra whiskey e vodka: denunciato per ricettazione

L’uomo è stato anche arrestato per un furto in una profumeria

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri della stazione di la maddalena hanno arrestato in flagranza per furto un uomo di 49 anni, di origine rumena, già noto alle forze dell’ordine.

In particolare, un militare della stazione, libero dal servizio, è stato allertato dal personale di una profumeria del centro cittadino, in cui si era appena perpetrato un furto. L’autore del reato, intercettato immediatamente, è scappato velocemente inseguito da una pattuglia arrivata nel frattempo. L’inseguimento è terminato nei vicoli cittadini, dopo che l’uomo ha abbandonato la propria auto. La perquisizione del mezzo ha permesso di rinvenire tre boccette di profumo, immediatamente riconosciute dal personale della profumeria, e 24 bottiglie tra whiskey, scotch e vodka di diverse marche note, motivo per cui l’uomo è stato anche denunciato per ricettazione, poiché di non giustificato possesso.

L’autorità giudiziaria ha disposto la convalida dell’arresto e l’immediata liberazione dell’uomo.