Operazione antidroga dei carabinieri: un arresto

Oltre 23 kg di marijuana, munizioni e auto rubate nel centro abitato e nelle campagne del paese

Di: Redazione Sardegna Live

Erano le ore 6 del 30 novembre quando i militari della Compagnia di Ottana, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna, hanno dato il via ad una vasta operazione finalizzata alla repressione ed al contrasto del traffico e dello spaccio di stupefacenti nel territorio di Orani.

Nel centro storico e nelle campagne del paese sono state effettuate diverse perquisizioni. I militari, contemporaneamente, hanno attuato una serie di servizi di controllo e posti di blocco sulle strade del territorio del territorio, lungo la SS 131 e SS 129.

L’operazione, prolungatasi per tutta la giornata e fino alle prime ore del 1° dicembre, ha permesso ai carabinieri di rinvenire un’elevata quantità di stupefacente, munizioni illegalmente detenute e due veicoli rubati.

In particolare, durante i controlli e le perquisizioni svolte negli ovili è stato arrestato Francesco Rusui, 62 anni, allevatore pregiudicato, che avrebbe detenuto abusivamente, nelle vicinanze del suo ovile oltre 23 kg di marjiuana suddivisa in 46 sacchetti per sottovuoto, celati all’interno di grossi bidoni di plastica nascosti in un anfratto roccioso coperto da cespugli e vegetazione, e 69 munizioni calibro 38 special custodite all’interno di un recipiente di plastica occultato anch’esso nell’anfratto roccioso.

Nella stessa proprietà sono stati rinvenuti anche materiali e mezzi per il confezionamento, sequestrati insieme alla sostanza stupefacente. Nel fondo agricolo, poi, erano occultate una Mercedes Vito ed una Fiat Scudo, rubate una a Nuoro nel mese di novembre 2018 ed uno a Oliena nell’agosto del 2015.

L’arrestato, accusato di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, detenzione abusiva di munizionamento e ricettazione, è stato trasportato presso la Casa Circondariale di Nuoro a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nella mattinata del 3 dicembre ne è stato convalidato l’arresto e disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari.

In seguito all’attività svolta nel centro abitato di Orani, inoltre, è stato deferito in stato di libertà un 38enne del paese, pregiudicato, poiché ritenuto responsabile della detenzione abusiva di 400 grammi di marjiuana, nascosta all’interno di una casa del centro storico, di cui aveva la disponibilità. Inoltre, in un altro immobile in uso allo stesso 38enne, è stato accertato un allacciamento abusivo di corrente elettrica dalla rete di distribuzione principale, che è valso all’uomo una denuncia per furto aggravato di energia elettrica. Dovrà pertanto rispondere di detenzione illecita di sostanza stupefacente e furto di energia.