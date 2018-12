291 Var della Nurra: conclusi i lavori per la pavimentazione

Anas: «Lavori eseguiti nei tempi previsti»

Di: Antonio Caria

Si sono conclusi i lavori per la messa in posa della nuova pavimentazione nel tratto tra il km 2,850 e il km 5,800 della strada statale 291 Var ‘della Nurra’, nel comune di Sassari.

Come comunicato dall’Anas, «Gli interventi, avviati nella seconda metà di ottobre e inseriti nella programmazione pluriennale per il miglioramento della sicurezza stradale su tutta la rete in gestione in Sardegna, sono stati eseguiti nei tempi previsti».