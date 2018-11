Al termine la settimana di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne

I due eventi conclusivi sono in programma domani alle 10.30 e alle 16.00

Di: Antonio Caria

Con i due eventi in programma domani 29 novembre si concluderà la settimana di sensibilizzazione organizzata dall'Amministrazione comunale per celebrare la giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Il primo è in programma alle 10.30, nella sala Consiglio di Palazzo Ducale, con i ragazzi e le ragazze che presenteranno i risultati dei progetti organizzati dalla commissione Pari Opportunità del Comune di Sassari durante gli scorsi anni scolastici al liceo Azuni e al liceo Canopoleno.

All’evento prenderanno parte la presidente del Consiglio comunale Esmeralda Ughi, il vicesindaco Fabio Pinna, l'assessora alle Politiche sociali e Pari Opportunità Pina Ballore, le componenti della commissione Pari Opportunità con la presidente Elvira Useli che coordina i lavori, la giornalista Daniela Scano che ha collaborato al progetto nel liceo Azuni e da tempo è in prima linea nella sensibilizzazione sul tema della discriminazione di genere, le docenti e i docenti, e Agostino Loriga, presidente della cooperativa Andalas de Amistade che illustrerà i dati aggiornati del centro antiviolenza del progetto Aurora dell'anno corrente.

Il secondo alle 16.00, nella biblioteca comunale di piazza Tola,, avrà luogo l'incontro-dibattito “ La violenza contro le donne con disabilità” promosso dall’assessorato alle Politiche sociali e pari opportunità e dalla commissione Disabilità del Comune di Sassari, con la partecipazione del Progetto Antiviolenza Aurora e delle associazioni Uildm e Noi Donne 2005. In programma la proiezione di alcuni cortometraggi che aiuteranno a riflettere sul tema.

Inoltre si discuterà del Secondo Manifesto sui diritti delle donne e delle ragazze con disabilità nell’Unione Europea, a cui il Comune di Sassari ha scelto di aderire all'unanimità. Interverranno la presidente del Consiglio Esmeralda Ughi, l'assessora alle Politiche sociali e Pari Opportunità Pina Ballore, la consigliera Francesca Arcadu, Monica Coraini (vice presidente della commissione Disabilità), Angelo Pisuttu e Sara Cocciu della stessa commissione. Chiuderanno gli interventi NoiDonne2005 e Centro Aurora.