Cagliari: lesione al crociato per Castro

Niente sfida contro Torino e a rischio per i prossimi mesi

Di: Ansa

È più grave del previsto l'infortunio del centrocampista-trequartista del Cagliari Lucas Castro. Per l'argentino gli esami di questa mattina all'Ospedale Marino del capoluogo hanno evidenziato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Come già anticipato, non sarà in campo stasera contro il Torino alla Sardegna Arena e per lui si profila un lungo periodo di stop. Il giocatore sarà sottoposto nei prossimi giorni a ulteriori accertamenti e valutazioni specialistiche per definire il percorso verso la guarigione.

Castro è arrivato in Sardegna la scorsa estate dopo diverse stagioni al Chievo per seguire il suo mister Rolando Maran. Buono l'impatto con la nuova realtà, soprattutto dopo che il tecnico lo ha sistemato a ridosso delle punte. Due gli assist per la vittoria contro il Bologna nella prima gara in cui è stato utilizzato da trequartista. Poi, contro il suo Chievo, è arrivato anche il primo gol in rossoblù.

Foto Ansa