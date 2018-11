I comuni del Coros dicono “No” alla violenza sulle donne

Lucia Mameli: «Lo scopo del progetto è proprio quello di promuovere la cultura del rispetto dei generi e delle diversità»

Di: Antonio Caria

Nell’ambito della ricorrenza della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’Unione dei Comuni del Coros ha promosso una serie di eventi dal titolo “Educare al rispetto” che coinvolgeranno anche le altre istituzioni, le scuole, le associazioni.

«L’organizzazione – ha dichiarato l’assessore alla cultura del Comune di Tissi Lucia Mameli – vede Tissi come Ente capofila di una rete di Comuni composta da Ossi, Florinas, Muros, Cargeghe, Uri, Usini, Ittiri, Ploaghe e Codrongianos, che coglie la ricorrenza del 25 novembre per affermare il proprio No alla violenza di genere, considerato che ancora oggi molte donne sono vittime di aggressione fisica, sessuale, psicologica ed economica fino al femminicidio. Lo scopo del progetto – ha aggiunto – è proprio quello di promuovere la cultura del rispetto dei generi e delle diversità».

Gli eventi iniziati ieri a Muros, proseguiranno oggi 24 a Codrongianos, 26 a Usini, 29 a Tissi, il 30 a Ossi e Cargeghe, il 4 dicembre a Florinas, l’11 a Ploaghe, il 14 a Uri, per poi concludere con il 17 a Ittiri.

Per e amministrazioni coinvolte è importante la presenza delle scuole all’interno dell’evento in quanto è doveroso sensibilizzare i nostri studenti verso tematiche così importanti come quella della violenza contro le donne.

«Un ringraziamento particolare va all’Unione dei Comuni del Coros – ha concluso la Mameli – che, quest’anno, ha sostenuto l’iniziativa con un’importante finanziamento, permettendo un’ulteriore crescita per quest’ambizioso progetto volto ad una maggiore sensibilizzazione del tema».