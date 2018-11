Volantini di minaccia per Salvini a Cagliari. Lui risponde: "In Sardegna alla faccia di chi ci vuole male"

Il ministro dell'Interno sarà nell'Isola giovedì 22 e venerdì 23 novembre

Di: Redazione Sardegna Live

"Sputare è il primo passo" recita un volantino comparso a Cagliari e riferito alla visita nell'Isola di Matteo Salvini, in programma per giovedì 22 e venerdì 23 novembre.

Le tappe principali della visita del ministro dell'Interno saranno Olbia, Nuoro, Tortolì e Cagliari, ma non solo. Infatti, come spiega Salvini in risposta alle scritte di Cagliari "Tornerò in Sardegna, ad Olbia, Nuoro, Tortolì, Girasole, Villasimius, Cagliari e Capoterra, anche alla faccia di chi ci vuole male. Noi andiamo avanti!". E aggiunge, riferito agli autori di volantini e scritte: "Fate pena!".