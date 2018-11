“La città che viaggia”: sino al 19 dicembre la Festa delle creatività giovanili

Un mese interamente dedicato alle proiezioni, performance, spettacoli, visite guidate e mappature urbane

Di: Antonio Caria

Dal 20 novembre al 19 dicembre torna a Cagliari l’appuntamento con “La città che viaggia. Festa delle creatività giovanili”, il progetto pluriennale ideato dall’associazione culturale Carovana SMI, con la direzione artistica di Ornella d’Agostino e il sostegno ricco parterre di nomi internazionali.

Un progetto interamente dedicato ai giovani e alla loro creatività con l’obiettivo è far emergere nuove visioni del contesto urbano e non solo, stimolando allo stesso tempo l’interazione e il confronto tra i ragazzi nati da famiglie italiane, da famiglie di immigrati, e ancora rifugiati, migranti e richiedenti asilo.

Il ricco programma degli eventi partirà giovedì 22 novembre alle 19.00 nella Stazione ferroviaria di piazza Matteotti con “Bozza per altri Paradisi #16”, performance di danza e circo contemporaneo con Teresa Noronha Feio e Francesco Sgrò. Sempre nella mattina del 22, su prenotazione, sarà proposta una visita guidata nella sede di Forestas di Is Bagantinus (a Decimomannu).

Il 25 alle 19.00 ci si sposta nella Fucina Teatro (centro culturale La Vetreria, a Pirri), dove arrivano i Griot metropolitain, Danza, canto e percussioni africane per un concerto che vedrà protagonisti Brahima Dembelè, Adama Dembelè, Ettore Bonafè e il danzatore Alain Nahi,

Il 27 prenderà il via dalla Stazione di Transito, la nuova sede di Carovana, in via Dante 60: “In the name of Memory”, residenza curata da Wu Wenguang e Mengqi Zanghi che, attraverso la produzione di video e azioni teatrali, punta a creare un Archivio sulla Memoria dei Migranti in Sardegna.

Giovedì 29 novembre (replicato il 30 novembre), presso la sede di Carovana si terrà l’appuntamento con l’”Atelier di affresco murale”, un percorso di sensibilizzazione alle tecniche di pittura murale con Serge Salis che vedrà protagonisti gli studenti del liceo artistico “Foiso Fois” nell’ambito del programma di alternanza scuola-lavoro.

Dall’1 al 3 dicembre ExPlò- Le bombe vegetali”, il laboratorio artistico diretto da Paola Riviezzo.

Negli stessi giorni nella Stazione di Transito è in programma “Tessere il tempo per intrecciare i saperi”: donne di diversa nazionalità si confronteranno nella tessitura tradizionale (con telaio a mano e ordito) dei rispettivi paesi. Con Carolina Melis, Roberto Virdis e altri esperti di tessitura.

La mattina del 5 viaggio alla scoperta dei tesori archeologici di Cagliari con “Racconti di Pietra”, itinerari esperienziali, spesso fuori dalle rotte degli immigrati e dei giovani.

Il 6 alle 18,30 nel Teatro Massimo doppio appuntamento: il primo con “L’eredità della memoria”; Il secondo con “Il dio Minato. Le Ferite della Terra”.

L’8 e il 9 alle 19.00, nel Teatro Massimo, andrà in scena lo spettacolo “C.Arte d’imbarco”, per la regia di Ornella d’Agostino. Sempre nella il 9 dicembre, dalle 10.30 alle 13.00 nel rione Mulinu Becciu, festa di chiusura del progetto “Le mani nella terra”: sarà l’occasione per consegnare agli abitanti del quartiere il campo parrocchiale della Chiesa Madonna della strada coltivato dai volontari richiedenti asilo.

L’11 alle 21.00 nel Teatro Massimo di Cagliari, omaggio a Wim Wenders, tra i più grandi maestri del cinema internazionale: dopo il concerto di Laurent Petitgant, compositore di gran parte delle colonne sonore dei suoi film (“Tokio- Ga”, “Così lontano così vicino”,“I fratelli Skladanowsky”) sarà proiettato “Papa Francesco. Un uomo di parola”, film che il cineasta ha realizzato dopo essere stato per due anni a contatto con il Pontefice.

Dal 10 al 15 e, in programma “Campi creativi”, dell’associazione Tecnologia filosofica di Torino, con Francesca Cinalli e Paolo De Santis, e “Connecting Siria” (il 12 alle 18.00 nel Teatro Massimo). Il 14 e 15 cineforum con Valeria Usala, pensato come un percorso breve ma incisivo sul linguaggio audiovisivo in generale, ed in particolare su quello cinematografico e le creatività giovanili.

Il 15 alle 20.00 nella Stazione di transito, grande evento di chiusura della rassegna con “Ode alle stagioni”, contest di poesia parlata e cantata sui temi della Terra.