Tragedia sulla 554: muore un motociclista

In corso le indagini per stabilire le cause del sinistro

Di: Redazione Sardegna Live

La tragedia si è consumata questa mattina lungo la statale 554 all’altezza del chilometro 10 nel comune di Quartucciu.

Per motivi ancora in corso di accertamento un motociclista a bordo della sua due ruote, Carlo Marraccini, 58enne, è andato a schiantarsi contro un’auto. Il motociclista e la passeggera sono stati sbalzati dalla due ruote finendo sull'asfalto. Per il centauro non c’è stato nulla da fare, è morto a causa del terribile incidente. La passeggera 26enne è stata invece trasportata d'urgenza all'ospedale Brotzu, il conducente dell'auto, un pensionato 81enne, all'ospedale Marino. Entrambi sono in gravi condizioni.

L’impatto è stato tremendo. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Cagliari che hanno provveduto a mettere in sicurezza lo scenario dell’incidente scongiurando l’incendio vista la fuoriuscita di benzina.

Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri e della polizia di stato e due ambulanze del 118. Sono in corso le indagini per stabilire le cause del sinistro.