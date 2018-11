Nuovo avviso sulla videosorveglianza: venerdì 9 novembre la presentazione a Cagliari

Decisa la proroga di almeno due settimane il termine per la presentazione delle domande originariamente

Di: Antonio Caria

Si terrà venerdì 9 novembre alle 10.00, nel Centro regionale di Formazione professionale (ex Cisapi), in via Caravaggio (quartiere Mulinu Becciu) a Cagliari, l’incontro sulla nuova fase del progetto per la realizzazione delle reti di videosorveglianza.

Parteciperanno gli assessori degli Affari Generali e degli Enti Locali Filippo Spanu e Cristiano Erriu, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, il presidente dell’Anci Sardegna Emiliano Deiana, la Prefetta Romilda Tafuri, il questore Pierluigi D’Angelo e il direttore generale dell’assessorato degli Affari Generali Antonello Pellegrino.

Il prossimo incontro è in programma il 19 novembre a Nuoro, nella sede della Provincia. Intanto la Giunta Pigliaru ha deciso di prorogare di almeno due settimane il termine per la presentazione delle domande originariamente previsto il prossimo 16 novembre.