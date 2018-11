Maltempo, chiuso il ponte di Silì

Allerta meteo alta per la pioggia che continua a cadere

Di: Ansa

E' ancora alta l'allerta maltempo nell'Oristanese, nella Sardegna centrale, dove continua a piovere, mentre nelle altre zone del sud dell'Isola le nubi iniziano a diradarsi. Il sindaco di Oristano Andrea Lutzu ha disposto la chiusura del ponte sommergibile di Silì, alle porte della città. Una misura adottata "a titolo precauzionale a causa dell'innalzamento del livello del fiume Tirso che potrebbe provocare allagamenti in golena".

Massimo livello di attenzione anche a Siamaggiore. La sindaca Anita Pili, sempre in via precauzionale, ha deciso di chiudere l'asilo comunale. "Al momento il canale di San Ciriaco è esondato, pertanto, se le piogge persistono per ragioni di sicurezza prudenzialmente è necessario chiudere l'asilo - spiega su Facebook - Risultano impercorribili in sicurezza le strade di Bennaxi e Sa Nassa adiacenti al canale".