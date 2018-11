“Autunno in centro”: sabato e domenica appuntamento all’ex mercato civico

Due giorni all'insegna dell'enogastronomia, musica, mercatini, mostre di auto e moto d'epoca

Di: Antonio Caria

Domani 3 e domenica 4 novembre l’ex mercato civico di Sassari ospiterà “Autunno in Centro”, evento organizzato l'evento organizzato dal comitato Centro storico di Sassari con il patrocinio del Comune e la collaborazione con le le associazioni Li Buccarotti, La Billelera Sorso e Alba Sassari.

Alle 18 di domani si terrà l'inaugurazione alla presenza, tra gli altri, l'Amministrazione comunale. Seguirà la visita dei mercatini d'autunno e delle moto d’epoca.

Dalle 19.00 è in programma la degustazione di piatti tipici sassaresi come carne, fave e ceci e dalle 21.00 spazio alla musica con i cantanti Dino Nurra e Pietro Sanna.

Domenica mattina in piazza colonnello Serra, dalle 9.00, avrà luogo il raduno di auto, moto d'epoca e biciclette mentre alle 10.30 le auto d'epoca faranno un giro della città, mentre in piazza mercato ci sarà una prova di abilità e lentezza delle moto e bici.

Alle 13.00 saranno estratti i biglietti vincenti della lotteria d'autunno in centro e alle 13.30 è previsto il pranzo a base di carne e verdure grigliate. Dalle 17.00 ballo in maschera per Halloween, con distribuzione di gadget e caramelle per i bambini.