Murru, Sciola e Monni: tre artisti uniti per i bimbi malati di leucemia

Una pregevole iniziativa per uno scopo benefico, raccogliere fondi da devolvere a chi soffre: i piccoli pazienti del nosocomio cagliaritano Microcitemico di via Jenner

Di: Alessandro Congia

Una bellissima iniziativa di solidarietà nata e coniata in Sardegna, da tre deejay storici per eccellenza: Sandro Murru, Stefano Sciola e Cesare Monni. Uniti si vince, uniti si affrontano meglio le situazioni poco piacevoli, soprattutto se a farne le spese spesso sono le piccole creature, i bimbi, colpiti da malattie o sintomatologie gravi. Sul sito https://trippicitalia.wordpress.com un resoconto firmato da Valeria Putzolu che descrive minuziosamente ciò che è stato fatto. (A.C.)

“I bambini del Microcitemico; non posso non salutarvi! Ciao ragazzini, un abbraccio a tutti voi!! Ciao da zio Fiore, forza mi raccomando ehhh!!” Con queste parole lo showman Rosario Fiorello saluta i bimbi del Microcitemico attraverso un video messaggio con il dj cagliaritano Cesare Monni. Un saluto speciale, che rappresenta un sodalizio tra amicizia e solidarieta’.

I promotori.

Nei giorni scorsi infatti è uscito il remix “Gospa Unconditioned Love” di Stefano Sciola, brano dance che ha riscosso un enorme successo i mesi scorsi, curata da Cesare Monni e Sandro Murru.

“I saluti di ”Rosario” ai bambini del microcitemico di Cagliari,

destinatari dei proventi di tutte le vendite e dei diritti d’autore di

”Gospa Unconditioned Love” del nostro caro amico Stefano Sciola” dice Cesare Monni.

“Siamo onorati di aver dedicato a titolo assolutamente gratuito

il nostro lavoro per questa meravigliosa iniziativa benefica. Speriamo di contribuire alla divulgazione di questo bellissimo messaggio ballabile”. “Abbiamo messo a disposizione per questo progetto tutta la nostra professionalità” dice Sandro Murru. Tutti i ricavati del brano infatti andranno in beneficenza.

Il progetto.

Nello specifico, i proventi sono destinati all’Associazione Nazionale AITF BIMBI Torino, operante a livello nazionale, che darà il 50% all’ASGOP Cagliari, l’associazione dei genitori volontari che assistono i bambini all’ospedale pediatrico microcitemico di Cagliari.

Stefano Sciola, noto dj degli ambienti più salottieri ed esclusivi di tutta la Sardegna, artista nazionale, ha conquistato tutti con il suo brano “Gospa Unconditioned Love” pubblicato in esclusiva l’11 luglio dalla “Quite noize records”. Un progetto iniziato nel novembre del 2016 e sospeso quando un grave malore, raccontato dalla redazione di un giornale on line lo ha allontanato per molti mesi anche da quella che è la sua passione più grande: la musica. La stessa che gli ha permesso, poi, di riprendere in mano la sua vita testimoniando forza e tenacia, ultimando il pezzo, con ancora più spirito e vitalità di prima, per poter trasmettere con “GOSPA”, “Signora”, il nome con cui chiamano la Madonna i bambini di Medjugorje, “un messaggio di amore puro e incondizionato, per arrivare a tutti, soprattutto ai giovani, nel modo più bello e moderno” spiega l’autore, 41 anni appena compiuti, militare dell’Aeronautica e dj da quasi vent’anni. “GOSPA” è un sound attuale, intrecciato a quello stile che ha visto il made in Italy padrone delle scene mondiali negli anni’90. Stile che tanto piace ancora.

Le collaborazioni.

Il singolo è arricchito dalla bravura del sassofonista Giuseppe Joe Murgia e dalla voce della cantante Adele Grandulli. Scritta e composta interamente da Stefano Sciola, il video clip, di cui le riprese sono state realizzate da Andrea Melis e il montaggio da Daniele Coppi, in collaborazione con “La Contra” di Cagliari, “Market Il Molo” di Porto Rotondo, “Nuovo Caffè” e “Karalis events” di Cagliari, è stato girato tra gli scenari mozzafiato di Belvì e Aritzo che si mescolano a quelli degli ambienti più esclusivi e salottieri di Cagliari. “Un brano bellissimo dedicato alla Madonna”, alla quale Stefano è molto devoto e deve, come dice lui stesso, “il miracolo ricevuto l’11 Luglio2017 ”quando si è salvato. Un testo profondo e sentito, semplice e chiaro “che descrive la forza dell’amore incondizionato” spiega Sciola, un uomo con un cuore grande. Anzi. Grandissimo. L’intero ricavato delle vendite del brano sarà devoluto in beneficenza ai bambini malati di leucemia. “Tutti i ricavati del brano riguardanti il mio essere titolare dei diritti d’autore andranno in beneficienza. Tutto e per sempre per i bambini malati di leucemia, in attesa di trapianti e per i genitori volontari che assistono i bambini al Microcitemico di Cagliari.”

Sull’onda del successo di “GOSPA”, altri due djs sardi, conosciuti anche a livello internazionale, hanno deciso di appoggiare Sciola in questa iniziativa di beneficenza, mettendo a disposizione la loro professionalità e il loro gran cuore con un remix dance e graffiante. Sandro Murru, conosciuto internazionalmente anche con il nome di Kortezman e Cesare Monni sono due dei dj più popolari in Sardegna che da decenni fanno ballare migliaia di persone in tutta l’isola grazie alla loro bravura, simpatia ed empatia trasmessa.

Questi sono i links dei portali dove è possibile scaricare il brano.

