Il 3 novembre visita al museo della Brigata Sassari a Tempio

L’iniziativa del Comune di Cossoine vuole ricordare i cento anni dalla fine della prima guerra mondiale

Di: Antonio Caria

Si celebrano quest’anno i cento anni dalla fine della prima guerra mondiale. A questo proposito l’Amministrazione comunale di Cossoine guidata dalla Sindaca Sabrina Sassu ha deciso di promuovere una visita gratuita al museo della Brigata Sassari di Tempio Pausania per sabato 3 novembre.

«Un uscita doverosa per la ricorrenza del 4 Novembre – spiegano dal Comune –, in quanto ha visto La Brigata Sassari in prima linea, che insieme alle migliaia di volontari della Nostra Terra sui campi di battaglia, si impegnarono a combattere per l'Unità, la Libertà e l'Indipendenza della Patria». La partenza è fissata alle 15.00 da Piazza del Popolo.