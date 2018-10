Possibile chiusura della sede Inps: "La Regione chieda il riesame dei piani di ridimensionamento"

Maoddi: "Rappresenta un punto di riferimento per tutti i comuni del circondario"

Di: Redazione Sardegna Live

“Chiudere la sede INPS di Sorgono significherebbe dire addio ad un altro importante presidio dello stato nel Mandrolisai e cancellare un servizio essenziale per i cittadini ed in particolare per le fasce più deboli della popolazione come gli anziani e i disabili”.

Sono queste le parole di Daniele Maoddi, presidente Associazione Nuova Prospettiva Popolare.

“La sede di Sorgono rappresenta un punto di riferimento per tutti i comuni del circondario, chiuderla equivarrebbe ad un inaccettabile e mero taglio alle politiche sociali che, soprattutto nei territori di periferie, andrebbero rafforzate e non depotenziata. Peraltro la distanza che separa Sorgono dalle altre sedi INPS è superiore alla mezz'ora di viaggio pertanto sussistono anche tecnicamente le motivazioni per salvaguardare la sede. La Regione - conclude Maoddi - intervenga con urgenza, così come accaduto per altri territori, per chiedere il riesame dei piani di dimensionamento alla luce delle caratteristiche geografiche, sociali ed economiche del territorio che sono incompatibili con quello che appare come un mero e inaccettabile taglio di servizi ai cittadini”.