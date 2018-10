Borutta e il Servizio Civile Nazionale: martedì 30 ottobre i colloqui di selezione

L’appuntamento si terrà in sala consiliare alle 10.00

Di: Antonio Caria

Il Sindaco di Borutta Silvano Arru ha comunicato che martedì 30 ottobre alle 10.00, nella sala consiliare del Comune (via della Libertà 11), si terranno i colloqui di selezione per i ragazzi dai 18 ai 28 anni che hanno presentato la domanda per partecipare ai tre progetti del Servizio Civile Nazionale denominati: “Resti@mo a Borutta”, “La grotta dei pipistrelli-Sa Rocca Ulari” e “San Pietro di Sorres.

I candidati dovranno presentare la carta d’identità in corso di validità. Un’esperienza formativa importante per i volontari che avrà la durata di un anno.