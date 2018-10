Bambina con due padri: primo caso in Sardegna

La coppia è ricorsa alla “gestazione per altri” in California

Di: Redazione Sardegna Live

Due anni fa una coppia omosessuale è ricorsa alla “gestazione per altri” in California, considerato che in Italia la maternità surrogata è ancora vietata per legge, ed è nata una bambina che ora, dopo che il tribunale di Sassari ha accolto il ricorso dell’avvocato Pina Zappetto, ha due papà a tutti gli effetti, vista la modifica del’atto di nascita della bambina, figlia biologica di uno solo dei due,con il riconoscimento della genitorialità a entrambi i papà, primo caso in Sardegna.

Grazie alla decisione del tribunale, il Comune di residenza ha trascritto il nuovo documento con entrambi i padri, che vivono in un paese del Sassarese, stanno insieme da tredici anni, e dall’anno scorso sono uniti civilmente.

“Il nostro ordinamento non prevede che la valutazione dell’idoneità all’esercizio della funzione genitoriale sia collegata all’orientamento sessuale del genitore o comunque al fatto che i genitori siano di sesso diverso, valorizzandosi come prioritaria l’esigenza di garantire il diritto del minore alla certezza e stabilità del rapporto familiare con coloro che effettivamente ne esercitano la funzione” si legge in una nota del tribunale.