Ladra di cosmetici sferra un pugno alla commessa: arrestata

Il movimentato episodio è avvenuto all’Auchan di Santa Gilla

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della stazione di Cagliari-Sant’Avendrace, hanno tratto in arresto per il reato di rapina impropria una pregiudicata cagliaritana classe 1977.

Quest’ultima infatti, si era introdotta intorno alle 11.30 all’interno del negozio “Kiko” situato all’interno del centro commerciale Auchan di Santa Gilla e, pensando di non essere notata da alcun dipendente, in maniera furtiva e veloce si impossessava di cosmetici e vari prodotti per la cura del corpo per poi, dopo averli opportunamente occultati, allontanarsi immediatamente oltre la barriera casse evitando di essere vista ed omettendo il relativo pagamento.

La stessa donna però è stata osservata da una dipendente del negozio che provava a fermarla, ma veniva minacciata dalla pregiudicata e colpita addirittura con un pugno.

Pertanto sono stati allertati immediatamente i Carabinieri che intervenivano immobilizzando e sottoponendo agli arresti la donna. La refurtiva veniva ovviamente restituita all’attività commerciale e la pregiudicata veniva tradotta agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo in corso di svolgimento.