Il Partito Democratico riparte dai circoli e dai territori

Venerdì 5 ottobre a Sassari riunione della Direzione provinciale

Di: Antonio Caria

Si terrà venerdì 5 ottobre alle 17.45, nelle sale dell’Hotel Grazia Deledda a Sassari, una riunione della direzione provinciale del Partito Democratico che verterà sulla discussione dei temi della conferenza programmatica regionale.

All’incontro, aperto ai segretari dei circolo, ai Sindaci e agli amministratori locali di area Dem, parteciperà anche il segretario regionale Emanuele Cani.

«Vogliamo costruire un progetto di reale rinnovamento, aperto ad associazioni, movimenti, sindacati, al mondo del volontariato. Vogliamo creare le basi per costruire un’alleanza ed una coalizione che metta al centro di ogni ragionamento lo sviluppo della nostra isola» hanno rimarcato i segretari provinciale e cittadino del PD di Sassari Gianpiero Cordedda e Gianni Carbini.

L’obiettivo del Pd è quello di ridare slancio al partito, ripartendo dai circoli, dai territori e dall’ascolto. «Condividiamo totalmente l’impostazione che arriva dalla direzione regionale e che prevede di partire dai territori e dai singoli iscritti ed elettori. Abbiamo bisogno di ripartire dalla nostra gente, da chi crede che si debba porre un freno al populismo e alle false promesse di chi in pochi mesi al governo ha già dimostrato di essere totalmente inadeguato a guidare il Paese. Noi riteniamo indispensabile avviare una discussione sui temi, affrontando le questioni e le esigenze che verranno poste dalla base del nostro partito. Capiamo perfettamente che il momento è delicato e che proprio per questo serve il contributo di tutti. Quella di venerdì sarà una prima occasione per spiegare come si arriverà alla Conferenza programmatica regionale. Subito dopo inizierà il lavoro nei singoli circoli e territori. È l’inizio di un percorso che vogliamo intraprendere con la consapevolezza di dover riconquistare la fiducia di ogni singolo cittadino e per farlo non possiamo che iniziare dall’ascolto e dal confronto», hanno concluso Cordedda e Carbini.