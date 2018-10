Cinque giorni di festa e spettacoli a Usellus in onore di Santa Reparata

Il primo appuntamento è in programma per venerdì 5 ottobre

Di: Redazione Sardegna Live

Il comitato dei festeggiamenti in onore di Santa Reparata ha organizzato un calendario fitto di eventi per i cinque giorni di festa in onore della Santa.

Si dà il via venerdì 5 ottobre a partire dalle 19:00 con l’intrattenimento musicale in piazza e karaoke, per proseguire con la musica di dj set dalla mezzanotte.

Sabato 6, la tradizionale “infrissudura de su Procu” e alle 19:30 l’inizio dell’attesissima sagra del maiale arrosto, a cui seguirà la 5^ edizione di Sonos in Marmilla con i migliori artisti della Sardegna.

Domenica 7 dopo la Santa Messa nella chiesa di Santa Reparata, ci sarà “la Pecorata” ovvero la degustazione variegata di carne di pecora in locanda. La notte una rassegna musicale con diversi gruppi emergenti.

Lunedì 8 l’apertura degli stand della mostra mercato e artigianato. Alla processione delle 10:30 che sarà accompagnata come di consueto da diverse confraternite, quelle di Usellus, Escovedu, Assolo e Gonnoscodina seguirà la Santa Messa.

Dopo il gran pranzo in onore di Santa Reparata ci saranno diversi intrattenimenti tra karaoke e balli in piazza. Alle 22 si proseguirà con la serata etnica, tra musiche e canti in compagnia di Carlo Crisponi, Silvano Fadda, Giacomo Longoni e Ignazio Cadeddu.

Martedì la giornata conclusiva dei festeggiamenti, con la Messa alle 18.30 e a seguire i balli sardi in piazza e il gruppo etnico Festa Antiga.