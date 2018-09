Inaugurata a Sassari la prima scuola Montessori

Con cinquanta alunni tra infanzia ed elementari

Di: Redazione Sardegna Live

Presentata oggi la prima scuola pubblica Montessori di Sassari, dopo il via libera dell’Ufficio scolastico regionale e della convenzione tra Ministero dell’Istruzione e Opera nazionale Montessori. La scuola sarà ospitata nell'istituto comprensivo "Fabrizio De André" di San Donato, in pieno centro storico, sempre in prima linea in fatto di sperimentazioni e passi avanti.

Una sezione per la scuola primaria a tempo pieno, con 19 iscritti, e due per la scuola dell'infanzia: una a tempo pieno, con 14 iscritti, l'altra con 19 iscritti.

Le scuole Montessori si ispirano al metodo educativo ideato nel 1907 da Maria Montessori, oggi applicato nel mondo in oltre 22mila scuole, 5mila delle quali negli Usa e 1200 in Germania.

In Italia, le strutture che si ispirano ai suoi insegnamenti sono oltre 150 tra scuole dell'infanzia e primarie, e si trovano prevalentemente al nord. Per promuovere la novità in vista dell'anno scolastico 2019/20, tra dicembre e gennaio si terranno gli Open Days.

Al taglio del nastro hanno partecipato Benedetto Scoppola, presidente dell'Opera nazionale Montessori, Patrizia Mercuri, dirigente scolastica, Nicola Sanna, sindaco di Sassari, Giuseppe Dessena, assessore regionale della Pubblica istruzione, Massimo Carpinelli, rettore dell'Università di Sassari, Marco Milanese, direttore del Dipartimento di Storia, Scienze dell'uomo e della Formazione, e Giuliana Zaccolo, presidente dell'associazione Montessori in Circolo Sardegna. "Così si risponde a una precisa richiesta di alcuni genitori riuniti associazione - è stato detto - così che il metodo Montessori sia alla portata di tutti e non solo di chi può iscrivere i figli nelle scuole private".